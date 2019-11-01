В Киеве подсчитали убытки от сокращения транзита российского газа

Киев, 1 ноября. Потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Об этом говорится в пресс-релизе Нацбанка Украины.

Украинский регулятор опубликовал прогноз роста экономики до 2021 года. Согласно базовому сценарию, поставки сократятся с 90 млрд кубометров газа в 2019 году до 50 млрд кубометров в 2020 году и 30 млрд кубометров в 2021 году. При этом Нацбанк не исключил и другие сценарии развития, которые предполагают как снижение, так и увеличение объемов транзита. По данным регулятора, ежегодный доход Киева от транзита российского газа составляет около 3 млрд долларов.

«Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом», — добавили в Нацбанке.

Напомним, срок действующего контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Стороны проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения срока контракта. «Газпром» назвал три условия для пролонгирования транзита: отказ от судебных претензий «Газпрома» и «Нафтогаза», определение нормативной базы контракта на транзит, а также конкретика в поставках и их объемах.

Кроме того, в настоящий момент продолжается строительство газопровода «Северный поток – 2» в обход Украины. В среду Дания выдала разрешение на строительство газопровода, оно стало последним из необходимых для реализации проекта. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.