Лавров заявил, что меморандум РФ и Турции поможет решить курдскую проблему в Сирии

Москва, 1 ноября. Заключенный между Россией и Турцией меморандум о взаимопонимании поможет решить проблему курдов, проживающих в Сирии. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы создали условия, которые позволят спокойно, не в промежутках между боевыми действиями, договариваться о судьбе курдов в Сирии. Это проблема, от которой никуда не уйти. Я бы сказал, что она стоит более широко, нежели только в преломлении к сирийскому кризису», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Глава российского МИД напомнил, что курды проживают во многих странах Ближнего Востока — в Иране, Ираке, Турции. По его словам, никто не хочет, чтобы этот регион «взорвался» из-за возросшего напряжения. Но при этом никто также не хочет, чтобы к курдам относились, как к людям второго сорта.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

В минувший вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что отвод курдских радикалов из зоны безопасности завершен досрочно. В настоящее время российская и турецкая военная полиция осуществляют патрулирование внутри зоны.

1 Организация запрещена на территории РФ.