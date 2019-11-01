В Совфеде сулят Зеленскому новый Майдан из-за потерь от сокращения транзита газа из России

Украина не понимает, насколько серьезен для нее вопрос транзита российского газа; последствия для экономики будут катастрофическими. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Потери Украины

НБУ составил прогноз роста экономики страны. Прямые потери Украины от сокращения транзита российского газа будут составлять 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно. Такую оценку приводят в пресс-службе украинского Национального банка.

Согласно базовому сценарию регулятора, поставки будут сокращены с примерно 90 миллиардов кубометров в 2019 году до 50 миллиардов в 2020-м и 30 миллиардов к 2021 году. При этом Нацбанк Украины не исключает и альтернативные сценарии, предусматривающие как увеличение, так и снижение объемов транзита.

В декабре 2019 года истекают действующие контракты Российской Федерации и Украины на транзит и поставку голубого топлива. Киев, Москва и Европейская комиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок в Евросоюз через территорию Украины, но пока результата нет.

Заметим, что благодаря транзиту российского газа Киев имеет около трех миллиардов долларов в год.

«Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом», — констатировали в НБУ.

Катастрофа для украинской экономики

30 октября Копенгаген выдал разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Таким образом, решение Дании устранило последнее препятствие реализации «Северного потока — 2». При этом эксперты выразили мнение, что так «Дания вырвалась из-под диктата США», обрекая Украину на поражение в борьбе с «Северным потоком — 2».

Игорь Морозов напомнил, что главный переговорщик от России — министр энергетики Александр Новак — выдвинул российские условия для продолжения транзита газа через Украину (исключение из повестки всех судебных претензий). Судя по всему, украинская сторона не поняла, насколько все серьезно, считает сенатор.

«Та статистика, которую дает НБУ, для украинской экономики просто разрушительная. И вне всякого сомнения, если украинская сторона не примет условия Российской Федерации, то транзит газа через Украину, конечно же, будет прекращен. Это совершенно логично, потому что нельзя делать на российской стороне деньги из воздуха. И решение Стокгольмского суда (Россию обязали выплатить Украине 2,56 миллиарда долларов. — Прим. ФАН), и иск против «Газпрома» на 12 миллиардов долларов не способствуют нормализации отношений между нашими странами», — пояснил Игорь Морозов.

Сенатор обратил внимание, что чем больше Украина будет манипулировать судебными исками и необоснованными претензиями, тем критичнее для нее будет разрыв отношений с Россией на газовом направлении. Политик подчеркнул, что ни политического, ни экономического сценария или стратегической программы командой президента Украины Владимира Зеленского пока не выработано.

«И поэтому украинские шараханья из стороны в сторону, в том числе — от Минских соглашений до претензий к «Газпрому», ослабляют позиции Зеленского. В этой ситуации чем слабее будут его позиции, тем быстрее он будет приближаться к новому Майдану», — заключил Игорь Морозов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судебные претензии мешают договоренностям Украины и России по газу. «Позиция России вчера была изложена. В том числе, конечно, какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.