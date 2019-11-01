ФАН публикует фото с места убийства экс-мэра Киселевска

Киселевск, 1 ноября. Экс-главу кузбасского города Сергея Лаврентьева застрелили в собственном загородном доме, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел в селе Верх-Чумыш в ночь с 31 октября на 1 ноября. В результате происшествия погибли два человека – бывший мэр Киселевска и один из преступников. ФАН публикует фотографии с места ЧП.

Ранее СУ СКР по Кемеровской области опубликовало видео с места происшествия.

Правоохранители сообщают, что жена Лаврентьева увидела на приусадебном участке силуэты двух незнакомцев, а также свет от фонарей. Экс-глава города вышел на улицу с ружьем, но назад уже не вернулся.

В результате женщина вышла сама на участок и нашла два тела. Остальные злоумышленники покинули место преступления, в городе объявлена операция «Перехват». В настоящее время на месте инцидента работают правоохранительные органы.

Сергей Лаврентьев занимал пост главы Киселевска на протяжении 15 лет с 2003 года, пишет «Газета.ру». Осенью 2018 года мэр ушел в отставку по собственному желанию спустя несколько месяцев после очередного переизбрания.

Администрация Киселевска сообщила о готовности помочь семье погибшего с организацией похорон, но пока не получила ответа.