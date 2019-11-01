Борющийся с раком американский телеведущий назвал первые симптомы онкологии

Москва, 1 ноября. Боль в животе и пояснице является первым признаком рака поджелудочной железы. Об этом рассказал журналист и телеведущий из США 79-летний Алекс Требек.

Он выступил с обращением и рассказал, что испытывал до того, как у него обнаружили злокачественное образование поджелудочной железы на четвертой стадии.

«Хотелось бы, чтобы я знал раньше, что мучившая меня постоянная боль в животе была симптомом рака поджелудочной железы», — сказал журналист.

По его словам, еще одними симптомами рака поджелудочной железы стали необъяснимая потеря веса и повышение уровня сахара в крови. Также, как заметил Алекс Требек, у него пожелтела кожа. Отметим, сейчас телеведущий, который узнал о страшном диагнозе весной 2019 года, проходит второй курс химиотерапии.

«Прогноз медиков не очень обнадеживает, но я собираюсь вести борьбу и дальше», — резюмировал Требек.

Ранее сообщалось, что специалисты из Немецкого центра исследования рака в Германии назвали самые распространенные виды рака у относительно молодых людей. Оказалось, что молодые люди по всему миру в последнее время стали чаще заболевать раком толстой кишки. На первом месте по уровню заболеваемости оказалась Южная Корея.

Напомним, в конце лета СМИ сообщили, что у российской актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Об этом пишет «Газета.ru». Однако официального подтверждения нет. По некоторым данным, Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии: медики пытались удалить злокачественную опухоль мозга, однако сделать этого не получилось, после чего актриса проходила лечение в частной московской клинике.