Трамп отказался от нью-йоркской прописки из-за конфликта с местными властями

Нью-Йорк, 1 ноября. Президент США Дональд Трамп решил сменить прописку в Нью-Йорке на прописку в городе Палм-Бич (штат Форида).

Именно там располагается «зимняя» резиденция президента США Мар-а-Лаго — курортный отель, купленный Трампом в 1985 году. Поводом для такого решения стал конфликт с руководством нью-йоркской мэрии и администрации штата, пишет «Газета.ру».

«Я боготворю Нью-Йорк и его жителей, но, к сожалению, несмотря на то, что я плачу миллионы долларов налогов городу и штату, я подвергся гонениям со стороны политических лидеров этих двух субъектов. Мало к кому относятся так же плохо», — пишет Трамп в Twitter.

....New York, and always will, but unfortunately, despite the fact that I pay millions of dollars in city, state and local taxes each year, I have been treated very badly by the political leaders of both the city and state. Few have been treated worse. I hated having to make.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2019 г.

При этом американский лидер подчеркнул, что как президент он всегда будет помогать Нью-Йорку и его жителям, а само «Большое яблоко» навсегда останется в его сердце, отмечает «Утро.ру».

Отметим, что Трамп часто называет свой отель Мар-а-Лаго «зимним» или «южным Белым домом». Глава государства нередко проводит здесь встречи с высокопоставленными политиками. Так, например, в Мар-а-Лаго президент США встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и с председателем КНР Си Цзиньпином.