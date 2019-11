Трамп отказался от нью-йоркской прописки из-за конфликта с местными властями

Нью-Йорк, 1 ноября. Президент США Дональд Трамп решил сменить прописку в Нью-Йорке на прописку в городе Палм-Бич (штат Форида).

Именно там располагается «зимняя» резиденция президента США Мар-а-Лаго — курортный отель, купленный Трампом в 1985 году. Поводом для такого решения стал конфликт с руководством нью-йоркской мэрии и администрации штата, пишет «Газета.ру».

....New York, and always will, but unfortunately, despite the fact that I pay millions of dollars in city, state and local taxes each year, I have been treated very badly by the political leaders of both the city and state. Few have been treated worse. I hated having to make....