В Сети высмеяли отчитывающегося перед главой НАТО Зеленского

Москва, 1 ноября. Совместная фотография президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга рассмешила пользователей Сети. Комментаторы сравнили Зеленского со школьником.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с двухдневным визитом на Украину. В первый день визита, 30 октября, Столтенберг посетил морской порт Одессы, где в настоящее время находится постоянная противоминная группа НАТО в составе четырех кораблей. 31 октября Столтенберг выступил перед депутатами Верховной рады, после чего принял участие в заседании комиссии НАТО — Украина.

Кроме того, в четверг в Киеве состоялась встреча Зеленского и Столтенберга в Мариинском дворце. Фотографии со встречи опубликованы на сайте главы Украины. Особое внимание пользователи обратили на фотографию, где генсек НАТО ставит подпись в книге Почетных гостей: Столтенберг сидит за столом, держа в руке ручку, и весело смотрит на Зеленского. Президент Украины стоит рядом и мило улыбается генсеку Альянса.

Пользователи отметили, что Зеленский на фото больше похож на ученика или официанта, чем на главу государства. В Сети сравнили отчитывающегося перед главой НАТО Зеленского со школьником.

«Картина маслом — учитель и примерный ученик», — отметила Светлана Захарова.

«Первый класс, вторая четверть», — написал Андрей Пушкарев.

«Посланец хозяина приехал. Нужно держать стойку», — добавил Олег Пидгорний.

«Так вы говорите, что вам 42 и вы не лох? Записываю», — пошутил Николай Баранник.

«Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне», — сравнил Юрий Барановский.

Ранее сообщалось, что Столтенберг забыл предоставить слово Зеленскому в ходе открытого мероприятия для представителей СМИ в Киеве. После своего выступления на заседании Столтенберг объявил, что открытая часть мероприятия завершена, поэтому все представители СМИ должны покинуть зал. Однако в этот момент выяснилось, что после генсека НАТО с речью должен был выступить президент Украины Владимир Зеленский. Столтенберг поспешил исправить оплошность и предоставил слово президенту Украины.