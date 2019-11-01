СМИ стран БРИКС предложили способ бороться с сфабрикованными новостями

Рио-де-Жанейро, 1 ноября. Медиасообщество стран БРИКС предложило создать единую цифровую платформу для проверки достоверности опубликованной в СМИ информации для того, чтобы бороться с сфабрикованными новостями. Об этом говорится в плане действий, опубликованном по итогам медиафорума «пятерки» в Сан-Паулу.

В сообщении отмечается, что платформу можно было бы противопоставить некорректному освещению в СМИ действий БРИКС, а также использовать для наращивания авторитета СМИ стран БРИКС. Также участники подтвердили намерение создать единую новостную платформу БРИКС, которая будет способствовать продвижению информационных продуктов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Участие в медиафоруме приняли представители около 40 СМИ стран БРИКС. Участники мероприятия обсудили роль прессы в продвижении сотрудничества стран БРИКС и глобальной многополярности, а также развитие новых медиатехнологий.

Саммит БРИКС пройдет в столице Бразилии в ноябре текущего года. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин планирует трехдневную поездку на саммит БРИКС в Бразилии. При этом Песков отметил, что Путин не поедет на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).