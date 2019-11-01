Fake news о полиции Гонконга стали нормой для Facebook

Гонконг, 1 ноября. Руководство социальной сети Facebook отказалось удалить лживую и клеветническую информацию, которая была направлена в сторону полиции Гонконга. Об этом сообщило китайское издание SCMP.

Сотрудники правоохранительных органов направили два иска с требованием удалить из публичного доступа ложную информацию, но получили отказ от владельцев социальной сети. Таким образом, fake news о протестах в Гонконге стали нормой для владельцев Facebook.

Сообщения, вызвавшие возмущение со стороны полиции, говорили о якобы сексуальном насилии и убийстве жителей Гонконга со стороны правоохранителей. Оба текста являлись fake news, основная цель которых — внести волнения в толпу с целью дальнейшего управления ей.

Подобные сообщения — уловка протестующих, заявляющих о «жестоком произволе» и «бесчеловечном поведении» полицейских. Вывод людей на эмоции помогает подавлять их волю и разум и направлять в необходимую для радикалов сторону. При этом информация не подтверждена никакими фактами и является вымыслом.

Полицейские потребовали удалить клевету из соцсети, так как заявления о том, что правоохранители «продолжают убивать мирных граждан» при отсутствии погибших, говорят о явных вбросах. Однако Facebook не только отказался удалять сообщения, но и заявил об отсутствии лжи в информации.

Таким образом, заявления про борьбу с fake news, которой так гордятся западные СМИ, оказались лишь словами. Данная клевета в сторону полицейских оказалась «правильной» для создания определенной среды, по мнению Facebook. Это значит, что борьба с фейками носит крайне избирательный характер.

Кроме того, автор сообщения про «убитого студента» ссылается на то, что слышал что-то об этом по телевизору, и выдает слухи за якобы правду, тем самым создавая прецедент о «вторичной» лжи. Пользователь Сети апеллирует тем, что что он не первый раз говорит об этом, а значит, не может врать.

Отметим, что политика Facebook по отношению к клевете распространяется не только на китайских полицейских, но и на Россию. Соцсеть из инструмента для общения превратилась в политический инструмент США по продвижению своих интересов в мире. Так, например, Facebook заблокировал без объяснения причин 35 аккаунтов, а также группы и страницы после саммита Россия — Африка.