Закон о защите Рунета и другие важные нововведения вступили в силу в России с 1 ноября

Значительные изменения в российском законодательстве и в подзаконных актах вступили в силу с 1 ноября 2019 года. Об основных новациях Федеральное агентство новостей уже рассказывало, некоторые положения также представлены в инфографике ФАН. Среди самых важных новшеств, вступивших в силу с 1 ноября, — так называемый закон о суверенном Интернете, который призван защитить Рунет от угроз со стороны враждебных сил, а также от различных техногенных катаклизмов, которые могут поставить под удар надежное функционирование российских систем жизнеобеспечения.

С 1 ноября частично вступил в силу закон, который регулирует изменения в ФЗ «О связи» и «Об информации». Ряд пунктов, в том числе касающихся национальной доменной зоны и криптографической защиты, вступят в силу с 1 января 2021 года.

Согласно новому закону, на сетях интернет-операторов должна быть установлена система фильтрации трафика, которая обеспечит надежную защиту от потенциальных угроз. Техническое обеспечение такой возможности еще не завершено, в настоящее время идет развертывание и наладка соответствующего оборудования, а также плановые учения, которые контролирует Роскомнадзор.

Новый закон обязывает операторов связи устанавливать на интернет-сетях технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), также планируется создание специального реестра точек обмена трафика и проведение ежегодных учений по обеспечению безопасности Рунета.

Какие еще изменения вступили в силу с 1 ноября

С 1 ноября микрокредитным организациям запрещено выдавать гражданам средства под залог недвижимости, в том числе находящейся в долевой собственности. Исключение сделано только для финансовых организаций с государственным участием: они сохранят право выдавать кредиты под залог жилья.

Турфирмы потеряли право организовывать паломнические поездки, в которых запланировано участие в религиозных обрядах. Отныне возить паломников по святым местам будут исключительно религиозные организации.

С 1 ноября в России вступил в силу целый ряд новаций, касающихся автомобилистов. Так, легкие ДТП можно будет оформлять по европротоколу (без участия сотрудников ГИБДД) и даже без бланков — по Интернету. Это касается инцидентов, в которых незначительно пострадало не более двух транспортных средств, обошлось без жертв, а также соблюден еще ряд требований. Оформление таких ДТП через Интернет с начала ноября тестируется в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге и Ленинградской области.

Также с 1 ноября в России на новые транспортные средства будут оформлять только электронные ПТС (паспорта транспортного средства), впрочем, старые — бумажные — можно пока не менять.

С начала ноября водителей и их работодателей станут жестче наказывать за переработки, для этого на все грузовые транспортные средства (в том числе частные, тоннажем более 3,5 т) должны быть установлены тахографы. За отсутствие подобных приборов учета предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей.

Также с ноября вступают в силу некоторые изменения при оформлении российского гражданства, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание на территории РФ. Упрощенная схема получения российских паспортов в частности коснется части граждан Украины.

Вводятся и другие нововведения, касающиеся различных сфер жизни россиян.