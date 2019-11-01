Дамаск, 1 ноября. Россия перебросила дополнительный контингент и технику на север Сирии, где военная полиция совместно с турецкой стороной должна начать патрулирование приграничных районов.

РФ перебросила на север республики около 300 человек и 20 новых бронеавтомобилей. Задача российских полицейских — проходить не меньше десяти населенных пунктов, за пять часов необходимо будет преодолеть 150 километров. В настоящее время отрабатываются маршруты совместного контроля. Планируется, что в заранее определенных точках бронеавтомобиль «Тигр» будет встречать турецкую колонну, а затем начнется движение по запланированному маршруту.

В Сочи 22 октября прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее итогом стало подписание соглашения о приостановке операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных бандформирований и террористов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1, которая продолжалась с по 22 октября. Курдским террористам отводилось 150 часов для того, чтобы они ушли вглубь Сирии на 30 километров.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил, что Россия полностью выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии.

Член комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что совместный меморандум России и Турции по Сирии предотвратил атаки вооруженных формирований курдов на сирийские территории.