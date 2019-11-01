Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Россия перебросила дополнительный контингент и технику на север Сирии

177
0 Оставить комментарий

Россия перебросила дополнительный контингент и технику на север Сирии

Дамаск, 1 ноября. Россия перебросила дополнительный контингент и технику на север Сирии, где военная полиция совместно с турецкой стороной должна начать патрулирование приграничных районов.

РФ перебросила на север республики около 300 человек и 20 новых бронеавтомобилей. Задача российских полицейских — проходить не меньше десяти населенных пунктов, за пять часов необходимо будет преодолеть 150 километров. В настоящее время отрабатываются маршруты совместного контроля. Планируется, что в заранее определенных точках бронеавтомобиль «Тигр» будет встречать турецкую колонну, а затем начнется движение по запланированному маршруту.

Россия перебросила дополнительный контингент и технику на север Сирии

В Сочи 22 октября прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее итогом стало подписание соглашения о приостановке операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных бандформирований и террористов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1, которая продолжалась с по 22 октября. Курдским террористам отводилось 150 часов для того, чтобы они ушли вглубь Сирии на 30 километров. 

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил, что Россия полностью выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии.

Член комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что совместный меморандум России и Турции по Сирии предотвратил атаки вооруженных формирований курдов на сирийские территории.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров