Москва, 1 ноября. Совместный меморандум России и Турции по Сирии предотвратил атаки вооруженных формирований курдов на сирийские территории, заявил член комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, боевые действия на севере Сирии, которые должны были начаться между курдами и турками, предотвращены. Сенатор заявил, что меморандум РФ и Турции по Сирии предотвратил атаки курдских боевиков.

«Этого удалось достигнуть благодаря меморандуму РФ и Турции в Сочи, — заметил сенатор.

Как пишет «Инфореактор», он указал на то, что в настоящее время в Сирии проводится совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности.

Патрулирование осуществляется с целью противодействия курдским боевикам в рамках российско-турецкого меморандума. Как ранее уточнил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, заключенный между РФ и Турцией меморандум о взаимопонимании подразумевает отвод курдских формирований от границы в течение 150 часов. Отвод курдских боевиков в Сирии назвали большим успехом российско-турецкой дипломатии.

Напомним, Турция провела антитеррористическую операцию «Источник мира» с 9 по 22 октября на севере Сирии.

Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки «Исламское государство»1. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Срок соглашения истек.

Также президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя прошедшие в Сочи переговоры между РФ и Турцией по ситуации в Сирии, приветствовал усилия по деэскалации ситуации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.