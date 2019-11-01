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Российский ракетный комплекс «Ярс» загрузили в пусковую установку

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Российский ракетный комплекс «Ярс» загрузили в пусковую установку

Калуга, 1 ноября. Ракетные комплексы «Ярс» стационарного базирования, принятые на вооружение в Калужской области, прошли проверку.

Комплекс «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата. Благодаря ему новейшие баллистические ракеты были доставлены на позицию.

Операция по загрузке твердотопливных межконтинентальных «Ярсов» с разделяющейся головной частью заняла несколько часов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Баллистический комплекс поступил в первое соединение Вооруженных сил России для усиления боевых возможностей ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по преодолению систем противоракетной обороны, а также общего укрепления потенциала ядерного сдерживания.

Модернизация РВСН коснулась не только вооружения. В войсках производятся работы по созданию новой инфраструктуры, основная цель которой — подготовка дежурных сил, а также личного состава боевого дежурства.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с журналистом Федерального агентства новостей сообщил, что радиолокационные станции (РЛС) «Подсолнух» защитят Россию от внезапного нападения с моря и воздуха.

Кроме того, РЛС необходим РФ в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и их стремлением разместить ракеты рядом с границами России.

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