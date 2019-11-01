Курдские боевики отказались от мирной инициативы Дамаска в пользу американских оккупантов

Москва, 1 ноября. Вооруженные бандформирования курдов, оккупировавшие при поддержке США северные районы Сирии, отказались от мирного предложения Дамаска в пользу сотрудничества с США по выкачиванию нефти, считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ, военный эксперт Андрей Кошкин.

Накануне Минобороны Сирии предложило курдским бандформированиям вступить в ряды правительственной армии. Кроме того, Дамаск заявил о готовности помочь курдскому населению в налаживании мирной жизни: восстановлении работы госучреждений и поддержании порядка. Однако «Демократические силы Сирии» (SDF) ответили отказом.

Это не первый раз, когда Дамаск предлагает курдским террористам пойти на перемирие. В прошлом году власти Сирии предлагали нормализацию статуса для боевиков в Восточной Гуте, в Даръа и Хомсе. Предложение сирийских властей позволило бы стабилизировать ситуацию в стране и восстановить разрушенные регионы. Но и тогда боевики отказались. Командующий SDF Мазлум Абди написал в Twitter, что его войска не будут присоединяться к САА.

Кошкин напомнил, что в этой ситуации необходимо учитывать непростые отношения между террористическими формированиями курдов и официальным Дамаском. Курдские боевики стремятся создать автономию и, как они и ранее заявляли, используют для этих целей американских военных.

«В итоге получилось наоборот — именно американцы их использовали. Сейчас США опять вернулись к разыгрыванию курдской карты и сегодня открыто покровительствуют отрядам курдских боевиков, занимающихся незаконным выкачиванием сирийской нефти и последующей ее продажей», — заявил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Политолог назвал мирную инициативу Дамаска хорошим шагом навстречу. Он напомнил, что курды в тяжелые времена обратились к Дамаску, однако теперь, когда американцы вновь вмешались в ситуацию, курдские террористы возвращаются на свои позиции.

Кошкин отметил, что курдские боевики из SDF вместо того, чтобы вместе с сирийскими властями заниматься восстановлением территории, снова сделали выбор в пользу сотрудничества с США по незаконному выкачиванию нефти на оккупированных территориях.

Политолог отметил, что курдские формирования боятся, что если они войдут в состав САА, то лишатся денег от незаконной добычи нефти под руководством США. При этом американцы используют их в качества рабочей силы, а сами занимаются «охраной» нефтяных месторождений. Курдским отрядам отводятся задачи добычи, переработки и контрабанды нефти, а американцы при содействии боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) обеспечивают безопасность на маршрутах.

«Конечно, США и дальше готовы использовать в своей схеме курдов. Американцы не скрывают своего желания продолжать заниматься незаконным нефтепромыслом в Сирии и последующей контрабандой с реализацией нефти на территории соседнего Ирака», — добавил Кошкин.

Эксперт считает, что если бы курдские боевики приняли предложение Дамаска, то это бы позволило стабилизировать ситуацию в стране. Однако баснословная прибыль от нефти и оружие в руках мешают курдским террористам трезво оценить ситуацию.

«Теперь, чтобы вернуть ситуацию с добычей нефти под контроль, Дамаску следует разоружить все неподчиняющиеся центральной власти отряды и выдавить американцев, но сделать это будет непросто», — подытожил эксперт.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов. При этом нефтяной кортеж сопровождают военные США и американские ЧВК. Ежемесячная выручка США от ворованной сирийской нефти составляет 30 млн долларов.

В российском ведомстве подчеркнули, что эксплуатируемые США природные ресурсы принадлежат сирийскому народу. Ни США, ни курдские боевики, ни ИГ1 не имеют права «охранять» сирийские месторождения.

Вашингтон заявляет, что якобы курдские боевики смогли «отвоевать» у ИГ часть месторождений и взяли их под свой контроль. В действительности же, курдские террористы находятся в тесных связях с ИГ, при этом террористическая организация до сих пор контролирует часть месторождений, а заявления США о «победе» над ИГИЛ1 не соответствуют действительности.

1 Организация запрещена на территории РФ.