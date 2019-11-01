«Победа» Украины в борьбе с «Северным потоком — 2» обернется для нее поражением

Решение Копенгагена о выдачи разрешения строительства «Северного потока — 2» говорит о том, что Дания смогла вырваться из-под гнета Вашингтона, ознаменовав победу России и Германии, несмотря на то, что от задержки строительства проекта выгоду получили Украина и США. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Пиррова победа

Соединенные Штаты и Украина якобы стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2». Такое мнение высказал автор статьи немецкого издания Die Welt, в которой он комментирует выданное Данией разрешение на строительство газопровода.

В среду, 30 октября, Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Таким образом решение Копенгагена устранило последнее препятствие реализации «Северного потока — 2».

По мнению автора, Россия понесла убытки из-за задержки реализации проекта. Несмотря на то, что Дания и выдала разрешения, а строительству теперь ничего не мешает, закончить «Северный поток — 2» до конца года вряд ли удастся, считает автор.

В связи с этим, отмечается в статье, в выигрыше оказались Украина и поддерживающие ее Соединенные Штаты, потому что из-за отсутствия альтернативы у «Газпрома» Киев якобы получил более выгодные позиции в переговорах по транзитному газовому соглашению.

Автор напомнил, что контакт о транзите российского газа на территорию Европы через Украину истекает 31 декабря в 2019. «Северный поток — 2» призван решить эту проблему. Журналист полагает, что теперь Киев на переговорах с Москвой «может выбить для себя более выгодные условия по срокам и цене транзита газа».

Дания вырвалась из-под диктата США

Как отметил Владимир Корнилов, частично Die Welt права. В самом деле действия Дании привели к определенной задержке в сооружении «Северного потока — 2». И от этой задержки выиграли и США, и Украина, и Польша — основные страны, которые пытаются воспрепятствовать сооружению этого проекта. Сложно с этим спорить, полагает Корнилов.

«Но точно так же можно сказать, что окончательное решение Копенгагена — это победа «Северного потока», а значит — России, Германии, Европы в целом и самой Дании, которая вырвалась из-под диктата Вашингтона. Теперь уже вряд ли что-то помешает окончанию строительства проекта, хотя впереди еще большая битва за его наполнение и нормальное функционирование. Наверняка, США будут стараться препятствовать проекту санкционными мерами, поляки — судебными исками, а украинцы — дипломатическими завываниями в стиле «вы же все нам должны», — добавил Владимир Корнилов.

По словам политолога Владимира Карасева, «Северный поток — 2» будет запущен. При этом он не исключает, что это произойдет до конца года. Эта «победа» Украины обернется для нее поражением.

«Немецкое издание считает это победой Украины и США? Победа в чем? В том, что одна маленькая никчемная страна — Дания — под давлением США затягивала разрешение? Но так с ней поговорили коллеги из Евросоюза и пообещали хорошую зиму по хорошим расценкам. В итоге Дания сдалась. А США проиграли. Украина? В чем ее победа? В том, что ее позиции в разы ухудшились перед переговорами с «Газпромом» из-за вшивости украинского характера? А в следующем году Украина будет и без газа, и без президента с таким подходом. Вне зависимости от того, успеют или не успеют запустить «Северный поток — 2» до Нового Года, — выиграла Россия и Германия», — уверен Владимир Карасев.

По мнению эксперта, скоро от Украины Евросоюз будет открещиваться как от чумы. При этом США умывают руки, кидая Данию с Украиной. «Европу ждет теплая зима, а Россию — реализация «Северного потока — 2», — заключил политолог.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что судебные претензии мешают договоренностям России и Украины по газу. «Позиция России вчера была изложена. В том числе, конечно, какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей», — подчеркнул пресс-секретарь главы России.