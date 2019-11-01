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Ворующие нефть под прикрытием курдских террористов США занимаются пиратством в Сирии

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Ворующие нефть под прикрытием курдских террористов США занимаются пиратством в Сирии

Москва, 1 ноября. Последнее решение США по Сирии о невыводе порядка 900 американских военных с территории республики можно назвать настоящим пиратством и прямым нарушением международного права со стороны Вашингтона. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

По словам эксперта, если бы в ближневосточной республике не было нефтяных полей, то можно было бы говорить, что «США, преследуя свои национальные интересы — в их понимании, т.е. с нарушением всех норм международного права — оставили свои силы спецопераций в Сирии». Однако, как заметил Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня», в данном случае ситуация иная — имеет место симбиоз хозяйственно-экономического и преступного факторов.

«Курды будут качать нефть и затем ее продавать, получая за это кэш, а американцы будут их охранять. Это напоминает известные фотографии американских морпехов в Афганистане, которые рассматривают маковые поля, тянущиеся до горизонта. Сразу возникает вопрос, а нет ли здесь умысла поделить эти деньги за незаконный экспорт нефти и нет ли здесь некой коррупционной составляющей», — обращает внимание Коротченко.

Ворующие нефть под прикрытием курдских террористов США занимаются пиратством в Сирии

С его точки зрения, коррупционная составляющая, действительно, в данном случае может быть, поэтому возникают несколько вопросов к американскому президенту Дональду Трампу и Конгрессу США касательно крайне сомнительных и предельно целенаправленных действий Пентагона.

«Хорошо, ваш спецназ выполняет какие-то задачи в Сирии. Это можно понять с точки зрения национальных интересов США, но с «какого» с нефтяных полей, фактически незаконно и нелегально, при вашем участии, воруется нефть у народа Сирии?» — спрашивает Коротченко.

Такое положение дел собеседник издания назвал разбоем и пиратством. По его мнению, участие в этом процессе американских военнослужащих наводит на мысль о заказчике, установить которого пока не представляется возможным. Кроме того, как заметил Игорь Коротченко, непонятно, в какие карманы пойдут эти преступные деньги.

Ворующие нефть под прикрытием курдских террористов США занимаются пиратством в Сирии

Ранее издание New York Times со ссылкой на собственные военные источники сообщило, что США намерены оставить порядка 900 американских военнослужащих в Сирии после завершения эвакуации части контингента с северо-востока страны. Однако ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выведет свои подразделения с северо-востока Сирии. Позже он добавил, что США должны взять сирийскую нефть «под охрану», заявив о намерении оставить в САР «ограниченный контингент» военных, который поможет курдским террористам «обеспечивать безопасность источников нефти» на юго-восточной части республики.

Ворующие нефть под прикрытием курдских террористов США занимаются пиратством в Сирии

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился в МИД РФ с просьбой инициировать по этому поводу чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН. Как заметил Малькевич, Соединенные Штаты грубо нарушили международное право.

Ворующие нефть под прикрытием курдских террористов США занимаются пиратством в Сирии

Напомним, курдские террористы, которые находятся под опекой Вашингтона, захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата и начали заниматься контрабандой. С точки зрения многих экспертов, именно США, используя курдских террористов в качестве прикрытия, стоят за хищением нефти. Отметим, в провинции Дейр-эз-Зор было несколько крупных нефтегазовых месторождений. Также там есть газоперерабатывающий завод.

Ворующие нефть под прикрытием курдских террористов США занимаются пиратством в Сирии

После начала гражданской войны вся инфраструктура оказалась в руках бандформирований и террористических группировок. Теневой бизнес приносил им до 2 $млрд в год. Соединенные Штаты, которые были привлечены столь внушительным доходом, используя курдских боевиков, получили контроль над нефтяными месторождениями.

Ворующие нефть под прикрытием курдских террористов США занимаются пиратством в Сирии

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