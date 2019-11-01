Ворующие нефть под прикрытием курдских террористов США занимаются пиратством в Сирии

Москва, 1 ноября. Последнее решение США по Сирии о невыводе порядка 900 американских военных с территории республики можно назвать настоящим пиратством и прямым нарушением международного права со стороны Вашингтона. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

По словам эксперта, если бы в ближневосточной республике не было нефтяных полей, то можно было бы говорить, что «США, преследуя свои национальные интересы — в их понимании, т.е. с нарушением всех норм международного права — оставили свои силы спецопераций в Сирии». Однако, как заметил Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня», в данном случае ситуация иная — имеет место симбиоз хозяйственно-экономического и преступного факторов.

«Курды будут качать нефть и затем ее продавать, получая за это кэш, а американцы будут их охранять. Это напоминает известные фотографии американских морпехов в Афганистане, которые рассматривают маковые поля, тянущиеся до горизонта. Сразу возникает вопрос, а нет ли здесь умысла поделить эти деньги за незаконный экспорт нефти и нет ли здесь некой коррупционной составляющей», — обращает внимание Коротченко.

С его точки зрения, коррупционная составляющая, действительно, в данном случае может быть, поэтому возникают несколько вопросов к американскому президенту Дональду Трампу и Конгрессу США касательно крайне сомнительных и предельно целенаправленных действий Пентагона.

«Хорошо, ваш спецназ выполняет какие-то задачи в Сирии. Это можно понять с точки зрения национальных интересов США, но с «какого» с нефтяных полей, фактически незаконно и нелегально, при вашем участии, воруется нефть у народа Сирии?» — спрашивает Коротченко.

Такое положение дел собеседник издания назвал разбоем и пиратством. По его мнению, участие в этом процессе американских военнослужащих наводит на мысль о заказчике, установить которого пока не представляется возможным. Кроме того, как заметил Игорь Коротченко, непонятно, в какие карманы пойдут эти преступные деньги.

Ранее издание New York Times со ссылкой на собственные военные источники сообщило, что США намерены оставить порядка 900 американских военнослужащих в Сирии после завершения эвакуации части контингента с северо-востока страны. Однако ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выведет свои подразделения с северо-востока Сирии. Позже он добавил, что США должны взять сирийскую нефть «под охрану», заявив о намерении оставить в САР «ограниченный контингент» военных, который поможет курдским террористам «обеспечивать безопасность источников нефти» на юго-восточной части республики.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился в МИД РФ с просьбой инициировать по этому поводу чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН. Как заметил Малькевич, Соединенные Штаты грубо нарушили международное право.

Напомним, курдские террористы, которые находятся под опекой Вашингтона, захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата и начали заниматься контрабандой. С точки зрения многих экспертов, именно США, используя курдских террористов в качестве прикрытия, стоят за хищением нефти. Отметим, в провинции Дейр-эз-Зор было несколько крупных нефтегазовых месторождений. Также там есть газоперерабатывающий завод.

После начала гражданской войны вся инфраструктура оказалась в руках бандформирований и террористических группировок. Теневой бизнес приносил им до 2 $млрд в год. Соединенные Штаты, которые были привлечены столь внушительным доходом, используя курдских боевиков, получили контроль над нефтяными месторождениями.