Украинский депутат устроила истерику на заседании Рады

Киев, 1 ноября. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход устроила истерику во время выступления на заседании. Причиной этому стало игнорирование ее предложений по изменению одного из законопроектов.

Депутат приняла так близко к сердцу тот факт, что парламентарии во время пленарного заседания не стали рассматривать ее поправки в закон, что не смогла сдержать слез, сообщает телеканал «360». Видео происшествия появилось в Сети.

«У меня такое ощущение, что происходит какое-то издевательство. Вчера на комитете мы пришли к каким-то договоренностям. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены», — дрожащим голосом сказала избранник народа.

Коллеги принялись успокаивать девушку. Спикер Рады Дмитрий Разумков попросил депутата назвать правки, которые, как она считает, были незаслуженно проигнорированы. В результате предложение Скороход было представлено перед парламентариями, однако они все равно не поддержали его, пишет «Царьград».

Отметим, что правки депутата предполагали отмену прописанного в новом законе пункта, согласно которому решение Минфина не может быть отменено кабмином.

Верховная Рада в результате утвердила законопроект №2239-1, за него проголосовал 341 депутат. Документ описывает ряд изменений, которые необходимы для создания независимого оператора газотранспортной системы Украины. Отметим, что законопроект связан с транзитом газа через страну, так как он позволит продлить контракт на транспортировку природного полезного ископаемого.