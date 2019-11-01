Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

Москва, 1 ноября. Немецкие СМИ заявили, что ситуация с рублем остается стабильной вне зависимости от политической ситуации на международной площадке.

Автор материала под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», опубликованного в немецком издании Focus, отметил, что в РФ наблюдается улучшение финансовой ситуации, а рублю к настоящему моменту удалось существенно укрепиться после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть.

В статье обращается особое внимание на то, что рубль может укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в текущем году. По мнению автора материала, в Европе и США зафиксировано снижение доходности, именно поэтому новые инвесторы предпочитают вкладываться в рубль, спрос на который сейчас весьма высок.

С точки зрения международных инвесторов, российские гособлигации — это надежный инвестиционный инструмент, подчеркивает журналист.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch составило инвестиционный рейтинг, согласно которому Россия расположилась наравне с Китаем и Индией по показателю BBB. По данным агентства, Москва контролирует расходы — соотношение долга к ВВП составляет всего около 20%, а около $124 млрд располагаются в Фонде национального благосостояния.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей сказал, что при относительно благоприятном сценарии переговоров США и Китая рубль может прибавить в весе. По словам эксперта, перспективы рубля выглядят достаточно неплохо, и, «как минимум, потенциал его падения ограничен, учитывая высокую вероятность применения дальнейших мер смягчения ФРС, которые будут снижать привлекательность доллара». Также Тимофеев заметил, что в более широком контексте поведение российской валюты будет зависеть от исхода предстоящих переговоров США и Китая, которые запланированы на 10-11 октября.