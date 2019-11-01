Москва, 1 ноября. Подробности избиения сотрудника ООН россиянина Михаила Краснощекова спецназом непризнанного Косова в мае 2019 года являются шокирующими. Об этом рассказал на заседании Совета Безопасности постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, подробности произошедшего шокируют. Небензя рассказал о подробностях нападения на российского дипломата в Косово.

«Косовские силовики вытащили его из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники», — сказал он.

Он уточнил, что силовики затолкали его на заднее сиденье автомобиля и продолжали бить. Он подчеркнул, что Москва призывает наказать ответственных за нападение дипломата.

28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территорию четырех сербских общин, после чего провели силовую акцию по задержанию представителей сербского народа, сопровождавшуюся, по словам очевидцев, чрезмерным проявлением силы. Косовские правоохранители объяснили свое поведение тем, что проводили операцию по борьбе с организованной преступностью, одобренную прокуратурой Приштины.

Одним из избитых и задержанных стал российский дипломат Михаил Краснощеков, находившийся возле баррикад в общине Зубин. По версии косовских властей, он был там вместе с сербами, «мешавшими» проведению силовой операции. Как отмечали сербские СМИ, представитель МООНК был избит только за то, что говорил на сербском языке.

Действия косовских силовиков осудили в ООН, когда Танин зачитывал на заседании Совбеза факты из доклада по расследованию этого инцидента.

Глава миссии ООН в Косово (МООНК) Захир Танин заявил, что применение силы к российскому дипломату, сотруднику миссии Организации в Косово Михаилу Краснощекову косовской полицией неприемлемо и не может быть оправдано.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что постпред РФ при ООН Василий Небензя согласился с озвученными Танином выводами и потребовал расследования и наказания виновных в совершении преступления против российского дипломата.