Москва, 1 ноября. Бывшего главу Киселевска в Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном загородном доме в селе Верх-Чумыш в ночь с 31 октября на 1 ноября. Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия.

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска. Как стало известно ранее, жена Лаврентьева поздно вечером 31 октября заметила на приусадебном участке свет от фонаря и силуэты двух людей. Ее муж с ружьем вышел во двор. Позже она нашла во дворе тело мужа огнестрельным ранениям. Кроме него также был застрелен неизвестный.

«Лаврентьев убит в собственном доме сегодня ночью. Одного из нападавших на него он убил сам. На месте происшествия работают правоохранительные органы», — рассказали в силовых структурах.

Лаврентьев возглавлял администрацию Киселевска на протяжении 15 лет с 2003 года. В течение этого срока он неоднократно переизбирался на этот пост. В очередной раз он стал мэром в августе прошлого года, но через несколько месяцев ушел в отставку по собственному желанию.

Город Киселевск расположен в Кемеровской области, его население составляет немногим менее 100 тысяч человек. Экономика города зависит преимущественно от угольной промышленности, здесь расположены многочисленные угледобывающие предприятия.

Как пишет RT, в администрации Киселевска заявили о готовности помочь в организации похорон бывшего мэра, но пока не получили ответа от родственников.

Также сообщается, что сейчас с родственниками Сергея Лаврентьева работают специалисты администрации.