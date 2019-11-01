Москва, 1 ноября. Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок. Об этом он написал в Instagram.
По словам Джигурды, это дуэль. Как объяснил автор поста, причиной «вызова на дуэль» стало то, что Малахов не принес извинений бывшей жене актера Марине Анисиной, которую телеведущий якобы оскорблял в эфирах своих шоу. Джигурда пообещал «нокаутировать» Малахова на боксерском ринге.
«Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль!» — подчеркнул актер.
Кроме того, Джигурда обвинил Малахова в «подлости» и заявил, что он распространяет «фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин».
Борис Корчевников за своё провокационное поведение на съёмках программ «Прямой эфир» извинился и передо мной, и перед Мариной Анисиной, признавшись, что он выполнял волю редакторов, которые хотели, чтобы Джигурда проявил свою неадекватность и напал на ведущего! Хотя у меня даже мысли не было бить оскорбляющего меня своими нелепыми обвинениями молодого парня. Я простил Бориса, посоветовав ему, ради сохранения здоровья, уйти из программы, в которой её руководители творят беспредел. Что Корчевников в скором времени и сделал! Но поскольку Андрей Малахов или, как я его называю, Андрюша МалахОв для лохОв не извинился за свою грязную ложь в мой адрес и в адрес нашей семьи, я вызываю его на боксёрский ринг, где он сможет не сдерживать себя и законно наказать буяна Джигурду. Со всей своей молодецкой удалью! Тем более, что на вопрос Корчевникова: «Ты же с ним тоже работал?» - Андрюша ответил: «Еле сдерживал рУки. Молился. Прямо вот думаю: Господи, не дай мне просто сейчас распустить их. Могу сесть». Не бойся Андрюша! Не сядешь. Ты просто ляжешь на настил ринга после того, как Никита Джигурда, несмотря на свой возраст (58 лет), нокаутирует тебя за твои подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин! Но зато докажешь, что ты не духовный извращенец и трус, а мужчина, отвечающий за свои слова. ???? Итак: Андрюша МалахОв для лохОв плодит «малахОвщину» и является инструментом циничного зла, которое профессионально замаскировано под добро. Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксёрский ринг, как на дуэль! ✌️???????? Прошу неравнодушных людей распространить эту инфу.????❤️???? @marinanisina @shukshina.maria @samburskaya @lenaleninaofficial @ivanovskaya_anastasia @roskanzler @vladimr_gunbin @dima_pevtsov @tarzan___official @igorkornilov @vladimirepifantsev69 @panin_actor @detochka.1973 @adelina_albrant @i.am.isa.m @voronovlawyer #театр #love #джигурда #дуэль @malakhov007 #принимайвызов #ринг #бокс
Ранее Никита Джигурда выступил с резкой критикой в адрес популярных ток-шоу. Джигурда поддержал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова, который предложил запретить трансляцию ток-шоу в дневное время, а также призвал приравнять их к программам для взрослых.
«На всех этих шоу отсутствует истинная задача искусства, даже если ты препарируешь человеческие отношения вне нравственных рамок, все равно финал должен выводить в надежду, в свет», — пояснил Джигурда.
По его словам, проблема российских ток-шоу заключается в преследуемых ими целях. Организаторы подобных телепрограмм создают шоу при помощи НЛП-программирования. При этом все участники телешоу подписывают контракты, которые запрещают распространять информацию о происходящем на съемочной площадке, передает НСН.
«На самом деле творится беспредел. Двадцатки ток-шоу распространяли клевету и ложь в мой адрес», — добавил артист.
Джигурда подчеркнул, что после отказа артистов принимать участие в съемках подобных ток-шоу, организаторы начинают предлагать большие гонорары или попросту «осаждать его дом».