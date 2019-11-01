Москва, 1 ноября. Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок. Об этом он написал в Instagram.

По словам Джигурды, это дуэль. Как объяснил автор поста, причиной «вызова на дуэль» стало то, что Малахов не принес извинений бывшей жене актера Марине Анисиной, которую телеведущий якобы оскорблял в эфирах своих шоу. Джигурда пообещал «нокаутировать» Малахова на боксерском ринге.

«Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль!» — подчеркнул актер.

Кроме того, Джигурда обвинил Малахова в «подлости» и заявил, что он распространяет «фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин».

Ранее Никита Джигурда выступил с резкой критикой в адрес популярных ток-шоу. Джигурда поддержал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова, который предложил запретить трансляцию ток-шоу в дневное время, а также призвал приравнять их к программам для взрослых.

«На всех этих шоу отсутствует истинная задача искусства, даже если ты препарируешь человеческие отношения вне нравственных рамок, все равно финал должен выводить в надежду, в свет», — пояснил Джигурда.

По его словам, проблема российских ток-шоу заключается в преследуемых ими целях. Организаторы подобных телепрограмм создают шоу при помощи НЛП-программирования. При этом все участники телешоу подписывают контракты, которые запрещают распространять информацию о происходящем на съемочной площадке, передает НСН.

«На самом деле творится беспредел. Двадцатки ток-шоу распространяли клевету и ложь в мой адрес», — добавил артист.

Джигурда подчеркнул, что после отказа артистов принимать участие в съемках подобных ток-шоу, организаторы начинают предлагать большие гонорары или попросту «осаждать его дом».