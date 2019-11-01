Москва, 1 ноября. Патрулирование и отвод курдских боевиков в Сирии является большим успехом российско-турецкой дипломатии, уверены эксперты.

Военная полиция России вышла из контрольно-пропускного пункта Айлишар, расположенного на севере Сирии, чтобы продолжить совместное патрулирование с военнослужащими Турции. Маршрут пролегает через местность в 160 километров вдоль границы между Сирией и Турцией.

Патрулирование осуществляется с целью противодействия курдским боевикам в рамках российско-турецкого меморандума. Как уточнил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, заключенный между РФ и Турцией меморандум о взаимопонимании подразумевает отвод курдских формирований от границы в течение 150 часов. Отвод курдских боевиков в Сирии назвали большим успехом российско-турецкой дипломатии.

«Взаимодействие РФ и Турции — явление уникальное. Последним, кто контактировал с турками в военном ключе, был адмирал Федор Ушаков», — сказал он.

Как пишет Nation News , он назвал патрулирование и отвод курдских боевиков в Сирии назвали большим успехом российско-турецкой дипломатии.

Напомним, Турция провела антитеррористическую операцию «Источник мира» с 9 по 22 октября на севере Сирии.

Ее цель заключалась в борьбе с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками группировки «Исламское государство»1. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс достигли соглашения о 120-часовом перемирии, согласно которому курды-террористы должны были уйти из планируемой 30-километровой «безопасной зоны». Срок соглашения истек.

Также президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя прошедшие в Сочи переговоры между РФ и Турцией по ситуации в Сирии, приветствовал усилия по деэскалации ситуации в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.