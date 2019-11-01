Москва, 1 ноября. Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации «Эксперт Банк». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что Центробанк отозвал лицензию у «Эксперт Банка», банк, зарегистрированный в Омске, лишился активов. Согласно данным регулятора, кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе России. Так как он является участником системы страхования вкладов, суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств.

При этом они не могут превышать более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Ранее Центробанк лишил лицензии московский банк «РИАЛ-КРЕДИТ». Решение об отзыве лицензии связано с неисполнением данной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Прекращение деятельности банка осуществлено в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном присоединении банков к системе быстрых платежей Банка России в предусмотренных ЦБ случаях. Согласно документу, правилами платежной системы Центробанка России могут быть установлены особенности получения ее участниками услуг в рамках системы, включая случаи обязательности использования этих услуг и указания средств индивидуализации.

При этом совет директоров Банка России наделяют полномочиями определения тарифов на услуги в своей платежной системе, а также максимальных значений размера платы, которая взимается кредитной организаций со своих клиентов за перевод средств или предоставление иных услуг.

Напомним, в феврале в России была запущена система, которая позволяет россиянам переводить деньги по номеру мобильного телефона. На сегодняшний день в этой программе участвует несколько банков, в том числе ВТБ, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк. В данный момент система не взимает комиссий, но с 2020 года предусмотрено, что банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5-3 рубля в зависимости от общей суммы перевода.