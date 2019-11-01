Убит экс-глава Киселевска Сергей Лаврентьев. События дня. ФАН-ТВ

Убит экс-глава Киселевска Сергей Лаврентьев В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о гибели бывшего главы города Киселевск Сергея Лаврентьева. 59-летний чиновник был убит у себя дома в поселке Верх-Чумыш. На месте ЧП также найдено тело еще одного мужчины с огнестрельными ранениями. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 1 ноября, когда двое неизвестных проникли на приусадебный участок Лаврентьева. Тот, заметив незваных гостей, взял ружье и перед гибелью успел застрелить одного из преступников. Второй скрылся, его разыскивает полиция. Сейчас оперативники выясняют все детали происшествия и мотивы злоумышленников.

Асад усомнился в гибели аль-Багдади Последние заявления США по Сирии вызвали сомнения не только у общественности, но и у официальных властей Дамаска. Президент арабской республики Башар Асад назвал уловкой сведения о якобы ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, главаря «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки). Слова Асада передает сирийское агентство SANA. Он подчеркнул, что никаких доказательств до сих пор не представлено. Кроме того, сирийский президент опроверг сообщения СМИ об участии Дамаска в этой операции. Напомним, что ранее об уничтожении аль-Багдади рассказал американский лидер Дональд Трамп. Впрочем, без каких-либо доказательств. Затем Пентагон показал кадры этой операции, но и там разобрать какие-либо детали было невозможно. Стоит сказать, что СМИ уже не раз сообщали о смерти аль-Багдади, но как тогда, так и сейчас это не нашло реального подтверждения.

Демократы США запустили процедуру импичмента Тем временем президент США Дональд Трамп вынужден скрываться от «охоты на ведьм». Именно так (уже не впервые) он ответил своим противникам на угрозу импичмента. По его словам, ложь демократов — едва ли не величайшая махинация в американской истории. Поводом для такой реакции стала новая резолюция Палаты представителей Конгресса США об официальном старте процедуры импичмента. Разбирательства в рамках этого дела поручены нескольким комитетам, в том числе по иностранным делам и разведке. Впрочем, разговоры о возможном отстранении президента идут в рядах Демократической партии с сентября. Тогда оппоненты Трампа обвинили его в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского. Речь о телефонных переговорах в июле, когда Трамп, по версии демократов, требовал у своего коллеги начать расследование против сына Джо Байдена — Хантера, входившего в руководство Burisma Group, крупной газовой компании в Незалежной. А вот Байден-старший — вероятный противник Трампа по президентским выборам 2020 года. Правда, Белый дом уже показал стенограмму разговора с Зеленским и никаких признаков давления в ней не нашлось, а Трамп все обвинения категорически отрицает.