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8:46 1 Ноября 2019

Убит экс-глава Киселевска Сергей Лаврентьев. События дня. ФАН-ТВ

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Убит экс-глава Киселевска Сергей Лаврентьев

Убит экс-глава Киселевска Сергей Лаврентьев. События дня. ФАН-ТВ

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о гибели бывшего главы города Киселевск Сергея Лаврентьева. 59-летний чиновник был убит у себя дома в поселке Верх-Чумыш. На месте ЧП также найдено тело еще одного мужчины с огнестрельными ранениями. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 1 ноября, когда двое неизвестных проникли на приусадебный участок Лаврентьева. Тот, заметив незваных гостей, взял ружье и перед гибелью успел застрелить одного из преступников. Второй скрылся, его разыскивает полиция. Сейчас оперативники выясняют все детали происшествия и мотивы злоумышленников.

Асад усомнился в гибели аль-Багдади

Убит экс-глава Киселевска Сергей Лаврентьев. События дня. ФАН-ТВ

Последние заявления США по Сирии вызвали сомнения не только у общественности, но и у официальных властей Дамаска. Президент арабской республики Башар Асад назвал уловкой сведения о якобы ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, главаря «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки). Слова Асада передает сирийское агентство SANA. Он подчеркнул, что никаких доказательств до сих пор не представлено. Кроме того, сирийский президент опроверг сообщения СМИ об участии Дамаска в этой операции. Напомним, что ранее об уничтожении аль-Багдади рассказал американский лидер Дональд Трамп. Впрочем, без каких-либо доказательств. Затем Пентагон показал кадры этой операции, но и там разобрать какие-либо детали было невозможно. Стоит сказать, что СМИ уже не раз сообщали о смерти аль-Багдади, но как тогда, так и сейчас это не нашло реального подтверждения.

Демократы США запустили процедуру импичмента

Убит экс-глава Киселевска Сергей Лаврентьев. События дня. ФАН-ТВ

Тем временем президент США Дональд Трамп вынужден скрываться от «охоты на ведьм». Именно так (уже не впервые) он ответил своим противникам на угрозу импичмента. По его словам, ложь демократов — едва ли не величайшая махинация в американской истории. Поводом для такой реакции стала новая резолюция Палаты представителей Конгресса США об официальном старте процедуры импичмента. Разбирательства в рамках этого дела поручены нескольким комитетам, в том числе по иностранным делам и разведке. Впрочем, разговоры о возможном отстранении президента идут в рядах Демократической партии с сентября. Тогда оппоненты Трампа обвинили его в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского. Речь о телефонных переговорах в июле, когда Трамп, по версии демократов, требовал у своего коллеги начать расследование против сына Джо Байдена — Хантера, входившего в руководство Burisma Group, крупной газовой компании в Незалежной. А вот Байден-старший — вероятный противник Трампа по президентским выборам 2020 года. Правда, Белый дом уже показал стенограмму разговора с Зеленским и никаких признаков давления в ней не нашлось, а Трамп все обвинения категорически отрицает.

Закон о суверенном Рунете вступил в силу

Убит экс-глава Киселевска Сергей Лаврентьев. События дня. ФАН-ТВ

В России с 1 ноября вступает в силу закон о суверенном Рунете. Отныне операторы связи обязаны подключать запасную инфраструктуру, которая сохранит доступ к Интернету даже при глобальном сбое. Речь идет о технических мерах по защите российской сети от кибератак и других внешних угроз, которые могут привести к серьезным финансовым потерям. Несмотря на мнения противников проекта о том, что он якобы отрывает Россию от «всемирной паутины», авторы закона уверяют: ни о какой изоляции речи не идет, и обычные пользователи, вероятно, даже не увидят изменений.

 