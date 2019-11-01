Армия США меняет калибр патронов из-за российских бронежилетов

Вашингтон, 1 ноября. Военные США разрабатывают новые патроны калибра 6,8 мм на замену наиболее распространенным в странах НАТО 5,56 мм боеприпасам.

Пентагон уже выбрал трех кандидатов на производство патронов более крупного калибра — это компании General Dynamics/True Velocity, Textron и Sig Sauer, сообщают «Известия».

Изменить калибр боеприпасов военные США решили из-за новейших российских и китайских бронежилетов, которые нельзя пробить пулями калибра 5,56 мм. Новые патроны будут изготовлены под оружие, которое придет на смену автоматическому карабину M4A1 и пулемету M249.

«Армия США полагает, что калибр 5,56 мм постепенно устаревает. Сегодняшние пули M855А1 предназначены для проникновения сквозь бронежилет и причинения ранений. Военные считают, что калибр 5,56 исчерпан и требует улучшений, чтобы поражать новые бронежилеты», — пишут авторы статьи.

Новый патрон 6,8 мм за счет большего диаметра может вместить больше пороха, за счет чего в корпусе создается более высокое давление, повышающее скорость пули и вероятность ее проникновения в различные виды бронепластин, применяемых в современных бронежилетах.

Как ожидается, рабочие образцы вооружений, в которых будет использоваться новый патрон, появятся в 2021 году. В комплекте с разрабатываемыми пулеметами и автоматами американские военные планируют использовать специальную камеру с очками ночного видения и нашлемным экраном, которые будут помогать солдатам в прицеливании.

В течение 10 лет компания, получившая контракт, должна будет выпустить около 250 тысяч единиц оружия.