Эксперт назвал меморандум РФ и Турции главным способом защитить Сирию от курдских боевиков

Москва, 1 ноября. Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов заявил, что меморандум между Россией и Турцией стал ключевым моментом в освобождении Сирии от курдов-террористов.

В пятницу начинается совместное патрулирование приграничных территорий на севере Сирии российской военной полицией и турецкими военными. Эти действия оговариваются меморандумом о взаимопонимании, который заключили 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Матузова, меморандум стал важнейшим моментом в обеспечении территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики, а также защиты от оккупировавших районы на северо-востоке страны курдских боевиков.

«Я вижу только конструктивную сторону этого вопроса. Не вижу никаких негативных моментов пребывания российских войск на территории Сирии. С точки зрения гуманитарной и политической миссии Россия на высоте и соответствует тем задачам и целям, которые декларирует государство в последние годы», — приводит его слова «Политэксперт».

Матузов подчеркнул, что Москва придерживается принципа невмешательства во внутренние дела Сирии и лишь помогает Дамаску по его собственной просьбе ликвидировать террористическую угрозу, которая опасна не только для САР, но и для других государств.

«Думаю, сам принцип предоставления сирийскому государству права защищать себя и контролировать свою территорию, который положен в основу российско-турецких договоренностей и меморандума Эрдогана и Путина, является основой всей операции — и политической, и военной в этом регионе», — заявил Матузов.

Как пишут «Известия», 27 октября рота военной полиции ВС РФ прибыла в город Кобани на севере Сирии для совместного патрулирования с турецкими коллегами.