Бывший мэр города Киселевск убит в Кузбассе

Кемерово, 1 ноября. Экс-мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев был убит в ночь на пятницу в перестрелке возле собственного дома.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет, Лаврентьев был застрелен на приусадебном участке. Ночью его жена увидела на улице свет от фонарика, бывший чиновник вышел во двор с ружьем, после чего прозвучали выстрелы. Женщина вышла на улицу следом и обнаружила там тела мужа и незнакомого ей человека.

«Лаврентьев убит в собственном доме сегодня ночью. Одного из нападавших на него он убил сам. На месте происшествия работают правоохранительные органы», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Лаврентьев возглавлял администрацию Киселевска на протяжении 15 лет с 2003 года. В течение этого срока он неоднократно переизбирался на этот пост. В очередной раз он стал мэром в августе прошлого года, но через несколько месяцев ушел в отставку по собственному желанию.

Город Киселевск расположен в Кемеровской области, его население составляет немногим менее 100 тысяч человек. Экономика города зависит преимущественно от угольной промышленности, здесь расположены многочисленные угледобывающие предприятия.

Как пишет RT, в администрации Киселевска заявили о готовности помочь в организации похорон бывшего мэра, но пока не получили ответа от родственников.