В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ

Москва, 1 ноября. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил в Минстрой РФ предложение о том, что россиянам нужно дать право не платить за несоответствующие нормам коммунальные услуги.

По словам Власова, он регулярно получает жалобы от граждан, сообщающих о высоких тарифах на услуги ЖКХ при низком качестве самих коммунальных услуг, зачастую не соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам. Сегодня в РФ действует постановление правительства о порядке перерасчета начисленной платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их ненадлежащего качества, однако, как отмечает депутат, этот порядок остается сложным для россиян, что приводит к массовому нарушению их прав.

«Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за факт неоказания услуги по бесперебойному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, и за факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ», — написал в своем обращении парламентарий.

В конце октября правительство РФ утвердило индексы повышения тарифов ЖКХ в регионах России со второго полугодия 2020 года. По прогнозам, большинство субъектов проиндексирует тарифы на коммунальные услуги в пределах инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.

Ранее RT сообщил, что Общественная палата РФ оценила предложение запретить отключать отопление и воду за долги.