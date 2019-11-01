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В Сети высмеяли награждение Трампом собаки за участие в "ликвидации" аль-Багдади

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В Сети высмеяли награждение Трампом собаки за участие в "ликвидации" аль-Багдади

Москва, 1 ноября. Пользователи соцсетей иронизируют по поводу твита президента США Дональда Трампа, вручившего награду псу за участие в операции по «убийству» главаря ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее Трамп выложил в Сеть коллаж, на котором он якобы вешает медаль на шею псу, отличившемуся в «борьбе» против террористов. Президент США назвал собаку «героем», якобы принимавшим участие в «ликвидации» аль-Багдади.

Как это нередко бывает с публикациями Трампа, пользователи соцсетей по всему миру отреагировали на картинку сотнями мемов и комментариев, в которых они шутили по поводу «героического» пса.

В частности, на одной из картинок головы Трампа и собаки поменяли местами так, будто пес вручает медаль президенту.

«Нет, нет, нет сэр, это вы у нас настоящий герой. Пожалуйста, примите мою медаль», — гласит подпись к коллажу.

В Сети высмеяли награждение Трампом собаки за участие в "ликвидации" аль-Багдади

Еще одним героем мемов, как пишет «Политэксперт», стал сам аль-Багдади. На одной из картинок он якобы утверждает, что ИГ (запрещена в РФ) «никогда не падет перед этими западными американскими иноверцами, они как псы». «Мы и есть псы», — отвечает ему героическая собака, после чего тот умирает.

В Сети высмеяли награждение Трампом собаки за участие в "ликвидации" аль-Багдади

Интернет-пользователи также высмеяли Трампа за отсутствие реальных доказательств гибели аль-Багдади. Им пришлось по душе, что американский лидер «оценил» заслуги служебного пса, но, как отмечают многие, перед его награждением стоило бы опубликовать более убедительное видео с места событий.

Как заявил политолог Александр Переджиев, кадры, представленные Пентагоном и снятые якобы в ходе спецоперации по ликвидации главаря ИГ (запрещена в РФ), лишь доказывают, что «убийство» террориста — вымышленная история. Об отсутствии однозначных подтверждений ликвидации аль-Багдади заявили и в Минобороны РФ, потребовав предоставить реальные доказательства успешно проведенной спецоперации.  

«Газета.ру» сообщила, что цены на щенков породы «гнавшегося» за главарем террористов пса выросли в США за последние дни в несколько раз.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: «Политэксперт»
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