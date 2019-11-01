Сирийская оппозиция сообщила об отсутствии продвижения в реформировании конституции

Женева, 1 ноября. Представитель Конституционного комитета Сирии от оппозиции Фирас аль-Халиди заявил, что участники комитета пока не достигли каких-либо решений по реформе основного закона.

По словам аль-Халиди, участники Конституционного комитета определили список кандидатов для малой группы, которая будет работать над конкретными предложениями по реформированию сирийской конституции.

«Мы определили представителей для работы в малой группе, которая займется непосредственно разработкой конституционной реформы. Пока других решений не достигнуто», — приводит его слова ТАСС.

Аль-Халиди сообщил, что комитет продолжит работу в пятницу и, в случае необходимости, в субботу, после чего большинство его участников покинут Женеву.

«Со следующей недели работа будет вестись в малой группе. Что касается сроков следующей встречи в полном составе, то они еще не согласованы», — рассказал он.

По словам представителя оппозиции, работа над реформой конституции в четверг так и не началась, хотя у участников комитета есть представления о принципах, которые должны быть отражены в основном законе Сирии.

«Это права человека и разделение полномочий между президентом и парламентом. Здесь есть сложности», — отметил аль-Халиди.

Генсек ООН Антониу Гуттериш объявил об окончании формирования Конституционного комитета Сирии 23 сентября нынешнего года. Этот орган будет разрабатывать проект конституционной реформы в стране. В состав комитета вошли 150 делегатов: по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ, Турция и Иран проделали большую работу по запуску Конституционного комитета Сирии. Как пишет «Газета.ру», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал начало работы комитета «важным этапом в регулировании вопросов в этом регионе», отметив, что разрешение конфликта будет «долгим и сложным».