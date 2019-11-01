Президент Чехии посоветовал главе контрразведки прекратить поиск мифических «российских шпионов»

Прага, 1 ноября. Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешской контрразведке вместо поисков мифических «шпионов» нужно сосредоточиться на борьбе с коррупцией.

В ходе выступления в эфире TV Barrandov Земан прокомментировал сделанное ранее главой чешской контрразведки Михаилом Коуделкой заявление о раскрытии действовавшей в республике «сети агентов», якобы созданной ФСБ.

«Пусть господин Коуделка вместо фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами займется экономическими преступлениями в Чехии», — сказал Земан.

Правительство Чехии уже несколько лет подряд предлагает президенту повысить Коуделку до звания бригадного генерала, но Земан отказывается это сделать. По словам руководителя республики, документы контрразведки свидетельствуют, что 90% работы ведомства посвящено поиску мифических «шпионов».

В понедельник Коуделка, выступая на международной конференции по безопасности в Праге рассказал, что в прошлом году возглавляемая им служба «уничтожила» шпионскую сеть, которую якобы пыталась организовать в Чехии ФСБ. Он утверждает, что сеть, целью которой якобы была атака на Чешскую республику и ее зарубежных партнеров, получала финансирование из Москвы и посольства РФ в Праге.

В российском посольстве в ответ заявили, что слова Коуделки «не имеют ничего общего с действительностью».

Земан вспомнил заявление российских дипломатов.

«Заметьте, сообщение Коуделки российское посольство с усмешкой опровергло. А я говорю, что если бы так действительно было, то почему мы никого не выслали?» — отметил президент Чехии.

Как пишет «Газета.ру», заявление чешской контрразведки о якобы присутствии в стране «российских и китайских шпионов» стало причиной критики со стороны Земана еще в декабре прошлого года.