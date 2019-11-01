В ООН осудили избиение российского дипломата Краснощекова в Косово

Москва, 1 ноября. Глава миссии ООН в Косово (МООНК) Захир Танин заявил, что применение силы к российскому дипломату, сотруднику миссии Организации в Косово Михаилу Краснощекову косовской полицией неприемлемо и не может быть оправдано.

28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территорию четырех сербских общин, после чего провели силовую акцию по задержанию представителей сербского народа, сопровождавшуюся, по словам очевидцев, чрезмерным проявлением силы. Косовские правоохранители объяснили свое поведение тем, что проводили операцию по борьбе с организованной преступностью, одобренную прокуратурой Приштины.

Одним из избитых и задержанных стал российский дипломат Михаил Краснощеков, находившийся возле баррикад в общине Зубин. По версии косовских властей, он был там вместе с сербами, «мешавшими» проведению силовой операции. Как отмечали сербские СМИ, представитель МООНК был избит только за то, что говорил на сербском языке.

Действия косовских силовиков осудили в ООН, когда Танин зачитывал на заседании Совбеза факты из доклада по расследованию этого инцидента.

«Арест и задержание сотрудников МООНК при исполнении служебных обязанностей, а также возбуждение уголовного дела явно нарушали их иммунитет от ареста, задержания и судебного процесса. Применение чрезмерной силы, вмешательство в собственность миссии и продолжение уголовного разбирательства является явным нарушением правовых рамок, включая резолюцию СБ ООН 1244, положение о МООНК и норм международного права», — отметил глава миссии ООН в Косово.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что постпред РФ при ООН Василий Небензя согласился с озвученными Танином выводами и потребовал расследования и наказания виновных в совершении преступления против российского дипломата.