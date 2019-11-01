Эгоистические цели главарей SDF не совпадают с нуждами курдского народа, уверен эксперт

Москва, 1 ноября. Политолог Владимир Шаповалов заявил, что главари «Сил демократической Сирии» (SDF) и впредь надеются получать выгоду от совместного с США грабежа сирийской нефти на захваченных месторождениях.

По данным арабского издания Al-Akhbar, официальное правительство Сирии настаивает на расформировании отрядов курдских бандитов, причисляющих себя к SDF. Бывших участников вооруженных формирований предполагается задействовать в рядах сирийской армии и силовых структурах. Ранее аналогичным образом Дамаск поступал в других освобожденных от террористов регионах страны. Однако лидер SDF Мазлум Абди отказался от этого предложения.

По всей видимости, главарей курдских банд устраивает ситуация, когда они получают свою долю от контрабанды сирийской нефти при помощи и под защитой США. По словам Шаповалова, которые приводит издание «Слово и дело», рассчитывать на то, что грабить народ Сирии они смогут и в дальнейшем, бандитам не стоит.

«Эти надежды не оправданы, мы наблюдали уже несколько прецедентов, когда американцы обманули курдов, фактически предали своих младших союзников. Так было и в отношении Ирака, и уже минимум дважды в отношении сирийских курдов. Очевидно, что нет никаких причин думать, что Соединенные Штаты будут иначе относиться к курдам, захотят защищать их интересы. Курды должны помнить, что у США есть свои интересы, и они никак не связаны с предоставлением курдам автономии и независимости. Соединенные Штаты просто используют в своих интересах тех или иных политиков, народы, этнические группы, государства», — сообщил политолог.

Шаповалов отметил, что оптимальной стратегией для курдских лидеров стал бы поиск совместного решения с Дамаском, а Россия смогла бы помочь в этом, опираясь на свой опыт.

«Надеюсь, что разум возобладает, и та ситуация, в которую попали представители курдской общины, должна прийти к более оправданным стратегиям, которые основаны на защите собственных интересов с учетом тех геополитических реалий, которые существуют в данное время. А эти реалии очевидны: есть международно признанные суверенные границы Сирийской Арабской Республики. Исходя из этого, ситуация, при которой у курдов сохраняется надежда на Соединенные Штаты, абсолютно не оправдана», — сказал эксперт.

Политолог не исключил, что главарь курдских боевиков вообще не учитывает интересы своего народа, а руководствуется лишь жаждой наживы. По данным Минобороны РФ, выручка от продажи краденой сирийской нефти может достигать 30 миллионов долларов ежемесячно. Часть этой суммы, судя по всему, оседает в карманах лидеров SDF. А когда Вашингтон умоет руки, вся вина будет возложена на курдов.

«Так было всегда, американцы никогда не признают ответственности за те действия, которые совершают. Это общая линия их поведения», — резюмировал Шаповалов.

Как пишет «Газета.ру», ранее Турция предупредила курдов-террористов о готовности расширить в случае необходимости «зону безопасности» на севере Сирии.