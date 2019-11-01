Суд в Израиле приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Тель-Авив, 1 ноября. Верховный суд Израиля вынес временный запрет на выдачу россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединенные Штаты.

Как сообщает Jerusalem Post, решение о временной приостановке экстрадиции россиянина было принято судом после того, как семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, которая рассчитывает на ее обмен на Буркова, подала петицию против экстрадиции в Высший суд справедливости.

Суд рассмотрел петицию и попросил Минюст дать ответ адвокату Буркова до полудня 3 ноября. До этой даты будет действовать судебный запрет на экстрадицию.

Напомним, в среду министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции Буркова в Соединенные Штаты. По данным ведомства, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.

Буркова задержали в декабре 2015 года в аэропорту имени Бен-Гуриона по запросу США. Американские правоохранители обвиняют его в преступлениях в компьютерной сфере. МИД РФ сразу же потребовал от израильских властей предоставить российским дипломатам доступ к задержанному Буркову, что и было сделано. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет комментировать информацию, касающуюся возможного обмена Иссахар и Буркова.

В середине октября суд в Москве приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Она была задержана в начале апреля в транзитной зоне «Шереметьево». В ее сумке нашли около девяти гашиша. Свою вину в хранении наркотиков она признала, однако отрицала факт контрабанды.