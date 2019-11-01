Косачев назвал ошибки приехавшего на Украину генсека НАТО

Москва, 1 ноября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что у генсека НАТО Йенса Столтенберга был шанс помочь Киеву, если бы он призвал прекратить сопротивление реализации минских соглашений и «формулы Штайнмайера» со стороны «оголтелых украинских националистов».

В среду на Украину с двухдневным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО для участия в комиссии Украина-НАТО.

«У Столтенберга был реальный шанс помочь Украине… если бы он призвал прекратить сопротивление реализации минских соглашений и «формулы Штайнмайера» со стороны самых оголтелых украинских националистов, оказывающих давление на президента Зеленского и блокирующих разведение сил в зоне конфликта. Но — нет: опять очередные причитания в адрес России, чтобы она вывела некие войска из Украины», — написал российский сенатор Косачев на своей странице в Facebook.

Косачев посетовал, что руководство альянса так и не сделало никаких выводов из происходящего на Украине. Болезни, по его словам, «пытаются лечить именно тем, что к ним привело»: обещая Украине вступление в НАТО и расширяя свои границы на восток, альянс вынуждает Москву реагировать.

Сенатор также обратил внимание на заявление генсека альянса о том, что все страны НАТО, представленные в Киеве, выступают на стороне Украины. Таким образом, подчеркивает Косачев, «перечеркнута возможная миссия Брюсселя в качестве посредника или независимой стороны». Он пообещал, что российская сторона учтет и будет цитировать данное заявление.

Североатлантический альянс и Киев сделали заявление по итогам прошедшего в четверг заседания совместной комиссии с участием украинского президента Владимира Зеленского и Столтенберга. В очередной раз Украина и военный блок заявили, что Крым является «украинской территорией» и призвали Россию вернуть полуостров Киеву, сообщала «Газета.ру».

В свою очередь Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО. Он также указал на то, что Украина и НАТО продолжат укреплять безопасность и стабильность в черноморском регионе.

Чуть позже вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба озвучил пять направлений, по которым Киев планирует продолжать сотрудничество с НАТО. Первым из них является реформа сектора обороны и безопасности: внимание будет уделяться укреплению ВМС Украины, сил специальных операций, логистике, киберзащите и военной полиции.