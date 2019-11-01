Захарова рассказала, сколько женщин работает в МИД РФ

Москва, 1 ноября. Около 70 руководящих постов в министерстве иностранных дел России принадлежат женщинам, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Как подчеркнула Захарова, в российской дипломатии нет разницы в подходах к дипломатам мужского или женского пола.

«Порядка 70 женщин занимают руководящие должности, в том числе три из них являются членами коллегии МИД России, а это ключевой ведомственный орган принятия решения. Среди женщин - два директора департаментов, есть и посол», — рассказала Захарова.

По ее словам, в МИД есть также несколько советников-посланников женского пола, примерно двадцать заместительниц директоров департаментов, а также примерно 50 начальниц отделов.

Захарова подчеркнула, что все формальные ограничения для карьерного роста, существовавшие ранее в МИД, полностью устранены. Кроме того, созданы максимально благоприятные условия для профессиональной реализации женщин с учетом ее личной и семейной жизни. По ее словам, главным критерием при приеме на работу в МИД является не квота или какая-то разнарядка, а исключительно профессиональные качества соискателя.

Напомним, что ранее Захарова прокомментировала призыв НАТО «вернуть контроль» над Крымом Украине. Как пишет газета «Известия», она назвала эти заявления «сотрясением воздуха».