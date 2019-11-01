Закон об устойчивом Интернете вступил в силу в России

Москва, 1 ноября. Закон об устойчивой работе российского сегмента Интернета вступил в России в силу с 1 ноября. Он должен обеспечить стабильную работу Сети в случае угрозы из-за рубежа.

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае этого года. Среди принятых мер – установка средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации на сетях интернет-операторов, а также создание центра мониторинга и управления Сетью. Задачей последнего станет координация усилий интернет-операторов в чрезвычайных ситуациях.

Особо отмечается, что внутренние сети, не имеющие выхода в Интернет, под действие закона не попадают. Однако информация государственных органов и предприятий будет дополнительно защищена шифрованием.

Если угрозы функционированию Рунета будут выявлены, Роскомнадзор сможет централизовано управлять сетями благодаря заблаговременно установленному на них оборудованию, пишет газета «Известия».

Новый закон поможет более полно обеспечить экономическую и политическую независимость России, отмечают эксперты. Возможное внешнее отключение Интернета может привести к экономическим и социальным катаклизмам в нашей стране. День без Интернета уже сегодня оценивается минимум в 20 млрд рублей, а чем дальше будет развиваться цифровая экономика, тем выше будут убытки и тем серьезнее последствия.

Напомним, что иностранное вмешательство в национальные доменные зоны и атаки на кибер-инфраструктуру со стороны США и подконтрольных им крупных ИТ-корпораций — это отнюдь не миф. Такие атаки имели место неоднократно. Новый закон защитит российский сегмент Сети от возможных неприятностей.