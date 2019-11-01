Политолог разъяснил, для чего США нужны курдские боевики 

Москва, 1 ноября. Политолог Сергей Простаков полагает, что Соединенные Штаты в Сирии волнует безопасность вооруженных банд курдов, а не мирных жителей.

В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США не располагают доказательствами акта геноцида со стороны войск Турции в отношении курдов на севере Сирии. Таким образом Вашингтон фактически подтвердил, что турецкая операция «Источник мира» была направлена исключительно против курдских террористов, а не мирного населения. Однако это не мешает Штатам вводить санкции против Анкары.

В интервью «ПолитРоссии» эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергей Простаков отметил, что сами американцы вряд ли видят противоречия в своих заявлениях. Это объясняется тем, что курдские бандформирования, против которых начала операцию Анкара, являются в руках Вашингтона инструментом для реализации политики на Ближнем Востоке.

«Группировки курдов, против которых выступает Турция, нужны США для дальнейших попыток оказать давление на действующее легитимное правительство Башара Асада... Поэтому их волнует не возможный геноцид в отношении мирного курдского народа, а именно ликвидация тех бандитов, которых Штаты избрали своими союзниками», — объяснил политолог.

После того, как Турция и Россия в рамках реализации сочинского меморандума начали мирный вывод курдов с северо-востока Сирии, Штаты поняли, что рискуют потерять свой главный инструмент давления на Дамаск. Теперь они пытаются сорвать выполнение подписанного президентами Турции и России документа.

Этим объясняется логика введения санкций против Турции.

«Штаты видят, как рушится их план по разжиганию постоянного конфликта на территории САР, и начинают нервничать, что и выливается в эти попытки надавить на Турцию посредством санкций», — резюмировал Простаков.

Турция 9 октября начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Главной ее целью стала борьба с курдскими террористами из «Демократических сил Сирии» (SDF), представителями родственной им «Рабочей партии Курдистана», а также примкнувшими к ним боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка). Операция завершилась с подписанием 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании между Турцией и Россией, регламентирующего порядок вывода курдских вооруженных формирований из зоны безопасности на севере Сирии, передавала «Газета.ру».

В четверг президент Сирии Башар Асад прокомментировал заключенный между Россией и Турцией меморандум. По его словам, все действия России базируются исключительно на принципах международного права. По словам Асада, это положительный шаг, который позволяет уменьшить нанесенный стране ущерб и вернуть северо-восток страны под полный контроль Дамаска в ближайшем будущем.

Асад подчеркнул, что Россия всегда указывала на отсутствие подводных камней в проводимой ею сирийской политике, что является серьезным плюсом для самой Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.