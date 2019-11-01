Джонсона обвинили в задержке публикации отчета о «влиянии» России на референдум по Brexit

Лондон, 1 ноября. Председатель комитета британского парламента по разведке и безопасности Доминик Грив обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что тот задерживает публикацию отчёта о «влиянии» России на результаты референдума по Brexit.

Гриф потребовал от Джонсона опубликовать отчет до того, как Великобритании состоятся новые выборы.

«Комитет по разведке и безопасности, главой которого я являюсь, расследовал угрозу, которую представляет для этой страны Россия», — заявило он палате общин, пишет RT.

Напомним, что 19 октября Лондон запросил у Евросоюза новую отсрочку по Brexit. Примечательно, что среди британцев не все поддержали эту идею: за перенос даты проголосовали 322 депутата, против — 306. Правительство планировало рассмотреть билль за три дня, чтобы Великобритания успела выйти из ЕС до 31 октября, но депутаты высказались против подобной спешки.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение экс-премьера Терезы Мэй. Последняя отсрочка была дана до 31 января 2020 года.