Киев принял пять стратегических направлений по сотрудничеству с НАТО

Киев, 1 ноября. Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба озвучил пять направлений, по которым Киев планирует продолжать сотрудничество с НАТО.

На совместном с заместителем генсека НАТО Беттиной Каденбах брифинге Кулеба заявил журналистам, что Украина в отношениях с альянсом сосредоточит свою деятельность на пяти стратегических направлениях. Первым из них является реформа сектора обороны и безопасности: внимание будет уделяться укреплению ВМС Украины, сил специальных операций, логистике, киберзащите и военной полиции.

Вторым направлением станет развитие демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны. Третьим — профессиональное образование и развитие военных и гражданского персонала, передает RT.

Четвертым направлением, по словам Кулебы, станет развитие национальной устойчивости как системы мер, позволяющих органам государства эффективно останавливать и противодействовать современным вызовам и угрозам. Пятым пунктом вице-премьер-министр назвал безопасность человека.

Отметим, на прошлой неделе министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев и НАТО вступят в новый формат отношений. На встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом он сообщил, что Украина «перезапускает формат работы с НАТО», он станет «более практическим». Документальное оформление должно состоятся в ходе визита делегации НАТО на Украину.

В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году на Украине были приняты дополнительные изменения, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики страны. При этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Украины в альянс требует выполнения большого количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.

В среду на Украину с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг для участия в комиссии Украина-НАТО. В четверг в ходе открытого мероприятия для представителей СМИ в Киеве Столтенберг призвал украинские власти уделять больше внимания процессу реализации реформ, отметив, что это позволит обеспечить «светлое будущее украинскому народу», и приблизит Украину к членству в НАТО.



По итогам заседания комиссии Украина-НАТО украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО. При этом он уточнил, что он не предлагает снять с повестки дня возможность присоединения страны к плану действий по членству в альянсе. Кроме того, Зеленский указал на то, что Украина и НАТО продолжат укреплять безопасность и стабильность в черноморском регионе.