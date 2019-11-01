Призывы НАТО «вернуть» Крым под контроль Украины никого не волнуют, заявили на полуострове

Севастополь, 1 ноября. Председатель Комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Госсовета Крыма Юрий Гемпель прокомментировал призывы НАТО «вернуть» полуостров под контроль Украины, озвученные после недавнего заседания комиссии Украина — НАТО.

«Все эти призывы, которые звучат из уст наших «друзей» из НАТО и с Украины, крымчан не волнуют. Крым вернулся в состав России навсегда. И говорить сегодня о возврате полуострова в состав Украины некорректно», — приводит слова Гемпеля RT.

Он также добавил, что расценивает подобные заявления со стороны НАТО, как вмешательство во внутренние дела России.

Ранее с аналогичным заявлением выступил сенатор Сергей Цеков. По его словам, никаких последствий призывы НАТО и Киева о возвращении контроля над «украинским» Крымом не несут.

30 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с двухдневным визитом на Украину. В первый день визита Столтенберг посетил морской порт Одессы, где в настоящее время находится постоянная противоминная группа НАТО в составе четырех кораблей. В этот же день Столтенберг выступил с речью перед курсантами морской академии в Одессе. 31 октября Столтенберг выступил перед депутатами Верховной рады, после чего принял участие в заседании комиссии НАТО — Украина.