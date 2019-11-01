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Асад заявил, что Россия, Иран и Сирия ведут единую борьбу с терроризмом в Идлибе

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Асад заявил, что Россия, Иран и Сирия ведут единую борьбу с терроризмом в Идлибе

Дамаск, 1 ноября. Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия, Иран и Сирия ведут единую борьбу против терроризма, и говорить о давлении Москвы на Дамаск в вопросе операции в Идлибе некорректно.

Во время интервью сирийским гостелеканалам журналисты поинтересовались у сирийского президента, может ли Москва надавить на власти САР в вопросе задержки начала военной операции в Идлибе. В ответ Асад подчеркнул, что в данном случае «давление» неточное слово.  

«Мы, русские и иранцы ведем одну военную борьбу против терроризма, и единую политическую борьбу. Несколько раз мы на встречах трех стран устанавливали дату, затем решали отложить начало операции ввиду тех или иных новых событий — военных или политических. Это естественно», — разъяснил Асад.

Он добавил, что власти Сирии контактируют с жителями, проживающими на территориях Идлиба, находящихся под контролем боевиков. Асад подчеркнул, что Дамаск отдает предпочтение политическим вариантам урегулирования ситуации.

Асад заявил, что Россия, Иран и Сирия ведут единую борьбу с терроризмом в Идлибе

Ранее глава Сирии заявил, что террористы, которые противостоят сирийской армии в провинции Идлиб, должны покинуть страну или сдаться сирийскому государству. По его словам, если боевики откажутся сложить оружие, против них неизбежно будет проведена военная операция.

В конце сентября министр местного самоуправления Сирии Хусейн Махлюф заявил журналистам, что уверен, что Идлиб, находящийся в оккупации террористов, в конечном счете вернется в ведение официального Дамаска. Сирийские военные напомнили, что вся Идлибская зона деэскалации является легитимной частью сирийской земли, является одной из провинций, составляющих территориальную целостность арабской республики. Соответственно, в этом регионе должна располагаться лишь Сирийская арабская армия (САА) и никто другой.

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