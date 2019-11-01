Меморандум России и Турции предотвратил нападения курдов на сирийские территории, заявил Джабаров

Москва, 1 ноября. Член Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал подписанный на прошлой неделе Россией и Турцией меморандум по Сирии. По его словам, подписание этого документа позволило предотвратить атаки курдов на сирийские территории.

«Боевые действия на севере Сирии, которые должны были начаться между курдами и турками, предотвращены. Этого удалось достигнуть благодаря меморандуму РФ и Турции в Сочи», — подчеркнул сенатор.

Российский сенатор напомнил, что вооруженные силы Турции и России уже приступили к совместному патрулированию зоны безопасности в Сирии у границы с Турцией. По словам Джабарова, это является главным доказательством того, что меморандум вступил в силу.

Сенатор также прокомментировал численность российского отряда, принимающего участие в совместном патрулировании. По его словам, отправленная колонна небольшая, однако ее численность определяет командование исходя из обстановки и поставленных задач.

«Все определит обстановка: если будет спокойно, то, наверное, и не надо будет добавлять. А если будет какое-то напряжение, то численность увеличат», — отметил Джабаров.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В частности, документ определил, что российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Согласно меморандуму, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью покинуть 30-километровую зону вдоль турецкой границы. После завершения обозначенного временного лимита военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию территории.