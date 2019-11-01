Эксперт сравнил аудиозапись о «ликвидации» аль-Багдади с фотографией НЛО

Москва, 31 октября. Доцент кафедры политологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев прокомментировал очередное так называемое «доказательство» устранения главаря террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

В Сети появились картинка и аудиозапись неизвестного происхождения, которые изначально были опубликованы от имени медиацентра террористической группировки ИГ (запрещена в России). На аудиозаписи утверждается, что был ликвидирован не только аль-Багдади, но и его помощник по имени Абу Аль-Хасан Аль-Мухаджир. Никаких подтверждений этим словам представлено не было. Стоит отметить, что у террористов нет постоянного ресурса в Сети, поэтому данная публикация от имени медиацентра ИГ выглядит довольно сомнительно.

Как отметил Перенджиев, подобные «доказательства» напоминают печально известные фотографии «НЛО».

«Это не реальная аудиозапись, а нечто, которое нам пытаются подсунуть. Знаете, когда показывают доказательства встречи с инопланетянами — есть фото, на котором изображено нечто похожее, размытое, отдаленно напоминающее инопланетный корабль. Вот тут нечто подобное. Клепанули что-то на несколько секунд такое непонятное», — приводит его слова Nation News.

Как отметил эксперт, со стороны США до сих пор не прозвучало ни одного четкого, ясного и понятного подтверждения якобы имевшей место операции. По его словам, истории американского президента Дональда Трампа про «собаку-героя» напоминают сюжет какого-то фильма.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, лидер террористов «умер не как герой, а как трус». Достоверность сообщения вызывает обоснованные сомнения у экспертного сообщества. В министерстве обороны России отметили, что не располагают доказательствами ликвидации аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.