Республиканец в Конгрессе США заявил, что импичмент Трампа проходит в «советском стиле»

Вашингтон, 31 октября. Заместитель главы Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис обвинил инициаторов импичмента президента Дональда Трампа в «советских» методах.

В эфире Fox News Скалис задался вопросом, что пытается скрыть глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, проводя импичмент президента «за закрытыми дверями».

«Он пытается отменить результаты выборов 2016 года за год того, когда американцы снова будут выбирать президента… Возможно, в СССР это было что-то обычное, но такого не должно быть в США», — возмутился политик.

В четверг Палата представителей приняла резолюцию в поддержку импичмента президента. Скалис пришел на заседание с плакатом, на котором были изображены собор Василия Блаженного, серп и молот и надпись «37 дней процедур импичмента в советском стиле».

Ситуацию вокруг импичмента Трампа парламентарий назвал беспрецедентной.

«Это советские правила, — произнес он. — Мадам [спикер Палаты представителей Нэнси] Пелоси, если вы посмотрите на резолюцию, то увидите, какая она односторонняя».

Напомним, политические оппоненты Трампа обвиняют главу государства в том, что во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским тот пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Украине. Белый дом позднее обнародовал стенограмму беседы, в которой Минюст США не нашел нарушений национального законодательства и причин для проведения расследования против Трампа. Президент США, отрицающий все обвинения, потребовал прекратить «смешной импичмент».

Принятая в четверг резолюция предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому продолжать расследования против Трампа. Цель этих расследований — выяснить, существуют ли достаточные доказательства для того, чтобы подвергнуть действующего президента импичменту, передавали «Известия».