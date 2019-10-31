Асад назвал Трампа «лучшим президентом» США за честность формулировок

Дамаск, 31 октября. Дональд Трамп может считаться лучшим президентом США благодаря своей честности, заявил сирийский президент Башар Асад.

В интервью, опубликованном на сирийском телеканале SANA, Асад затронул ряд тем, напомнив, в частности, что США по-прежнему незаконно оккупируют часть сирийской территории, а вывод американских войск является необходимым фактором для восстановления мирной жизни в стране. По его словам, незаконное присутствие американских войск на территории Сирии остается важнейшей повесткой дня.

Также сирийский президент прокомментировал политику Белого дома. Он напомнил, что власти США одной рукой «борются» за мир и получает Нобелевские премии, изображая борцов за права человека, а другой – совершают преступления и развязывают войны.

В то же время, действующий президент США Дональд Трамп, по словам Асада, является лучшим американским лидером. Как объяснил глава Сирии, он так считает не потому, что считает инициативы Трампа хорошими, а потому что нынешний глава Белого дома честно объясняет мотивы своих поступков, говоря «Нам нужна нефть», «Мы хотим избавиться от…», «Мы готовы оказать услуги в обмен на деньги». По словам Асада, такова реальность американской политики.

Отметим, что американские силы находятся в Сирии незаконно. У США нет ни разрешения от официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН на то, чтобы проводить военные операции на территории суверенного государства.

Напомним, что курдские боевики в 2017 году под предлогом с террористической группировкой ИГ1 (запрещена в России) захватили нефтяные поля на восточном берегу реки Евфрат. При активном содействии США они собирались захватить как можно больше нефтяных месторождений.

В итоге, это позволило американцам наладить контрабанду сирийской нефти через Ирак. Американские колонны с краденной сирийской нефтью регулярно наблюдались между Аль-Омаром и военной базой США под Аш-Шаддади. Доход от контрабандной нефти делился между США, курдами и даже бандформированиями ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.