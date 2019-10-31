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Новости Сирии

Асад озвучил ультиматум террористам в Идлибе

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Асад озвучил ультиматум террористам в Идлибе

Дамаск, 31 октября. Террористы, которые противостоят сирийской армии в провинции Идлиб, должны покинуть страну или сдаться сирийскому государству, заявил президент САР Башар Асад в интервью сирийским гостелеканалам.

Асад подчеркнул, если боевики откажутся сложить оружие, против них неизбежно будет проведена военная операция.

Отметим, в Идлибской зоне деэскалации боевики вооруженных незаконных формирований практически ежедневно продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. Вечером в четверг сообщалось, что авиация РФ продолжает проводить боевые вылеты в районах, оккупированных исламистами террористического объединения «Тахрир аш-Шам». Военные самолеты ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) на окраинах населенного пункта Умм-Джалал.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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