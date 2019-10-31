Асад заявил, что примет любой результат работы конституционного комитета

Дамаск, 31 октября. Власти Сирии одобрят любое решение, принятое по итогам заседаний конституционного комитета, который начал работу в Женеве. Об этом сообщил президент государства Башар Асад в интервью национальным спутниковым телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия».

«Мы примем любой результат, если он будет соответствовать национальным интересам, вплоть до проекта новой конституции», — уточнил лидер страны.

Асад добавил, что власти Сирии не сделали никаких уступок в вопросе формирования специального органа, хотя им предлагали ряд кандидатур, непосредственно связанных с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Он отметил, что несмотря на все преграды сформировать комитет все же удалось.

Президент не исключил, что конституционный комитет и результаты его работы могут быть впоследствии использованы как платформа для ударов и атак по структуре сирийского государства. Он напомнил, что Запад вынашивал такие планы уже давно.

Первое заседание конституционного комитета Сирии началось в Швейцарии днем 30 октября. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на открытии в Женеве, заявил о готовности оказывать поддержку в работе органа и помощь в разрешении разногласий, если таковые возникнут в ходе обсуждений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил об окончании формирования конституционного комитета Сирии 23 сентября 2019 года. Этот специальный орган будет вести процесс выработки конституционной реформы в стране, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Комитет состоит и 150 делегатов: по 50 человек входят в него от правительства, оппозиции и гражданского общества.

Решение о создании этого органа, способствующего дипломатическому урегулированию кризиса в регионе, было принято еще в январе 2018 года.

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ, Турция и Иран проделали большую работу для запуска конституционного комитета Сирии. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал старт работы специального органа достижением всего сирийского народа.

1 Организация запрещена на территории РФ.