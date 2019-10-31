Минздрав сообщил о рекордном уровне продолжительности жизни

Москва, 31 октября. Средняя продолжительность жизни россиян за девять месяцев 2019 года составила 73,5 года, сообщается в докладе «О задачах субъектов России в сфере здравоохранения» главы Минздрава Вероники Скворцовой.

Согласно документу, «продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 лет (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней».

За восемь месяцев 2019 года продолжительность жизни выросла в РФ в среднем до 73,6 лет, передает РИА Новости.

Кроме того, в докладе сообщается, что в России за последние полтора года сократился дефицит врачей в первичном звене на 10 тысяч: с 35 тысяч до 25 тысяч, а среднего персонала — на 12 тысяч: с 142 до 130 тысяч.

В докладе уточняется, что за минувшие четыре года на 7% выросла численность участковых педиатров, на 20% — врачей общей практики.

Отметим, в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области заявил, что объем средств, выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточен, на эту сферу необходимо обратить внимание на федеральном уровне. Российский лидер отметил, что средства, которые направят на достижение целей в этой сфере, необходимо использовать с умом. Глава РФ призвал извлечь из них максимальный эффект.