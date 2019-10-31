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Асад заявил, что САА планирует вернуть под контроль Дамаска северо-восток страны

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Асад заявил, что САА планирует вернуть под контроль Дамаска северо-восток страны

Дамаск, 31 октября. Сирийская арабская армия (САА) вошла в провинции на северо-востоке страны не только для их обороны, но и для восстановления контроля. О планах войск сообщил президент государства Башар Асад в интервью национальным спутниковым телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия».

«Курды, проживающие в этих районах, в большинстве своем настроены патриотически, и мы сможем с ними снова воссоединиться», — подчеркнул он.

Асад уточнил, что правительственные учреждения возобновят работу на северо-востоке страны.

В середине октября между турецкой и российской сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании, который предполагает беспрецедентные меры, позволяющие установить мир на всей территории северо-восточной Сирии.

С 9 по 22 октября Турция вела в приграничных районах Сирии военную операцию «Источник мира», направленную против курдских радикалов. Анкара стремилась создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Асад заявил, что САА планирует вернуть под контроль Дамаска северо-восток страны

Дело в том, что курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны. Кроме того, известно, что они включали террористов запрещенной в РФ группировки ИГ1 в свои ряды.

Причем помогают в незаконной добыче нефти им США, которые, увидев, насколько экономически сильной становится Сирия, ввели против нее санкции, а впоследствии не постеснялись их нарушить — стали воровать важный ресурс.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Национальные спутниковые телеканалы «Аль-Ихбария» и «Сурия»
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